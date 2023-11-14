Canlı yayında işkence! İsrail askerleri Filistinli adamı darp ederek gözaltına alındı... O anlar saniye saniye kaydedildi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığı sırada Filistinli aktivist İyad Banat'ı darbederek gözaltına aldı. Sosyal medya canlı yayınında anbean gerçekleşen olay sırasında Banat'ın gözaltına ilişkin görüntüler TikTok'ta canlı olarak yayınlandı.
Banat, sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptığı sırada evine zorla giren İsrail askerleri, ailesinin önünde tekme ve silah dipçikleriyle Banat'ı darbetti. Banat'ın çocukları askerlere babalarını dövmemeleri için yalvardı. Görüntülerde İsrail askerlerinin ağlayan çocuklara bağırarak silahını doğrulttuğu görüldü. (AA)