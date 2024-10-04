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  4. 5 çocuğunu dışkı ve idrarla kaplı evde yaşatan babadan skandal savunma! Gören inanamadı: "Sadece biraz kirli"

5 çocuğunu dışkı ve idrarla kaplı evde yaşatan babadan skandal savunma! Gören inanamadı: "Sadece biraz kirli"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.10.2024 10:13
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki Nicholas Carter isimli baba, beş çocuğunun insani koşullardan uzak yaşadığının bulunmasının ardından tutuklandı. Evin dışkı, idrar ve çürüyen yiyeceklerle dolu olduğu bildirildi. Baba mahkemedeki savunmasında evinin sadece biraz kirli olduğunu söyledi.

5 çocuğunu dışkı ve idrarla kaplı evde yaşatan babadan skandal savunma! Gören inanamadı: "Sadece biraz kirli"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki Nicholas Carter isimli baba beş çocuğunu ve eşini sağlıksız koşullarda yaşattığı için tutuklandı. Baba 2 yaşındaki çocuğunu kaybolması üzerine polise haber verdi. Polis ailenin evine geldiğinde ise karşılaştığı manzaraya inanamadı.

EVDE 8 KİŞİ BİRLİKTE YAŞIYORMUŞ

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Carter polise, kendisi, iki, dört, sekiz, on beş ve on altı yaşındaki beş çocuğunun, kendisi, anneleri ve bir oda arkadaşıyla birlikte yaşadıklarını söyledi. Polisler evi incelediğinde ise mutfağın kirli tabaklarla dolu olduğunu ve evin her yerinde hamam böcekleri, sinekler ve yemek artıkları olduğu belirtildi. Çocukların odası ise tamamen dışkı ve idrarla doluydu.

Çocuklarını insanlık dışı koşullarda yaşayan baba Carter çocuk ihmali suçlamasıyla tutuklandı.

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