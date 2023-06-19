5 çocuk istiyordu, 3'üncü bebek yolda! Arda Turan-Aslıhan Doğan çiftinden güzel haber geldi

2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Evlendikleri yıl ilk oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına alan çift, 2020 yılında da ikinci oğulları Asil Aslan'a kavuşmuşlardı.

Her fırsatta beş çocuk istediğini dile getiren Aslıhan Turan, müjdeli haberi duyurdu. Ünlü çiftin üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Aslıhan Doğan Turan'ın 6 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Cinsiyeti henüz belli olmayan bebek haberi ailede büyük bir mutluluğu da beraberinde getirdi.

Mutlu evliliklerini 2018'de dünyaya gelen Hamza Arda ve 2020'de dünyaya gelen Asil Aslan'la taçlandıran Turan çifti, büyük bir heyecanla yeni bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyorlar.



