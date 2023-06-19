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5 çocuk istiyordu, 3'üncü bebek yolda! Arda Turan-Aslıhan Doğan çiftinden güzel haber geldi

19.06.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her fırsatta 5 çocuk istediğini dile getiren Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan müjdeli bir haber geldi. Aslıhan Turan'ın 6 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Mart 2018'de sade bir nikah töreniyle dünya evine giren ünlü çiftin üçüncü kez anne baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

5 çocuk istiyordu, 3'üncü bebek yolda! Arda Turan-Aslıhan Doğan çiftinden güzel haber geldi

2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Evlendikleri yıl ilk oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına alan çift, 2020 yılında da ikinci oğulları Asil Aslan'a kavuşmuşlardı.

Aslıhan Doğan 4

Her fırsatta beş çocuk istediğini dile getiren Aslıhan Turan, müjdeli haberi duyurdu. Ünlü çiftin üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Aslıhan Doğan 3

Aslıhan Doğan Turan'ın 6 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Cinsiyeti henüz belli olmayan bebek haberi ailede büyük bir mutluluğu da beraberinde getirdi.

Aslıhan Doğan 5

Mutlu evliliklerini 2018'de dünyaya gelen Hamza Arda ve 2020'de dünyaya gelen Asil Aslan'la taçlandıran Turan çifti, büyük bir heyecanla yeni bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyorlar.

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