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  4. 5 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

5 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 19:01 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 81 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı ise 2 bin 311 oldu. Bakan Koca mesajında "Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

5 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu, son 24 saatte 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.

5 kasım

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.


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