5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yasa dışı olarak ülkeden kaçtı yıllar sonra yakayı ele verdi

MYNET-DIŞ HABERLER Brezilya'da 5 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği tespit edilen 37 yaşındaki Cardoso Ferreira 2019 yılında 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Brezilya'nın Sorriso kasabasında yaşayan Ferreira hakkında yakalama kararı çıkartılırken adamın yasa dışı yollarla kaçtığı tespit edilmişti. Yıllarca süren araştırmanın ardından Ferreira Amerika Birleşik Devletleri'nde otobüs durağında beklerken kıskıvrak yakalandı.

İZİNİ KAYBETTİRDİĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜ

Atlas Okyanusu'da bir ada olan Martha's Vineyard'ta kendisine ait bir yaşam kuran Ferreira yapılan incelemelerin sonucunda yakalandı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminin bir bölümü olan Yaptırım ve Sınır Dışı Operasyonları (ERO) Boston Saha Ofisi Direktörü Todd Lyons yaptığı açıklamada, "Bu belgesiz Brezilya vatandaşı Martha's Vineyard sakinleri için önemli bir tehdit oluşturuyordu. Memleketinde 5 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulundu ve eylemlerinden sorumlu tutulunca yetkililerden kaçtı" ifadelerine yer verildi.







