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    4. 5 yaşındaki çocuk evinin arka bahçesindeki salıncakta salınırken boğularak hayatını kaybetti... "Beyninin şişmesine neden oldu"

    5 yaşındaki çocuk evinin arka bahçesindeki salıncakta salınırken boğularak hayatını kaybetti... "Beyninin şişmesine neden oldu"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.05.2024 13:46
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Aurora Masters evlerinin arka bahçesinde bulunan salıncakta sallanırken korkunç bir kazanın sonucu olarak hayatını kaybetti. Salıncağın ipi boynuna dolana küçük kız boğularak öldü.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Aurora Masters isimli küçük bir kız Fort Collins'teki evinin arka bahçesinde oynarken salıncağın ipinin dolanması sonucunda boğularak öldü. Aurora'nın durumu kritik bir şekilde hastaneye kaldırıldı ve küçük kız yoğun bakıma alındı.

    "ZOR BİR KARAR VERDİK"

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    Kızının yaşadığı talihsiz kazayı anlatan anne Kennedy, "Aurora'nın oksijeni yoktu ve bu da beyninin şişmesine neden oldu. Bugün çekilen MRI, şişmenin inmeyecek kadar ciddi olduğunu doğruladı ve Aurora'yı yaşam sonu bakım ve organ bağışına geçirmek için zor bir karar verdik" ifadelerini kullandı.

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    5 yaşındaki Masters, organlarının korunması için iki gün boyunca yaşam destek ünitesinde tutuldu ve organlar daha sonra ihtiyaç sahibi diğer çocuklara bağışlandı.

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