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    4. Herkesi şaşkına çeviren olay! Eski siyasi isim ormanda çırılçıplak soyunarak duş aldı... Yetmedi hayvan penisi yedi

    Herkesi şaşkına çeviren olay! Eski siyasi isim ormanda çırılçıplak soyunarak duş aldı... Yetmedi hayvan penisi yedi

    21.11.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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    ITV'nin hazırladığı yarışma programı I'm A Celeb Get Me Outta Here! (Ben bir ünlüyüm… Beni buradan çıkarın) oldukça ilginç anlara sahne oldu. İngiltere'de Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP)'nin eski başkanı Nigel Paul Farage'nin katıldığı programda ormanda çırılçıplak duş aldığı anlar izleyicileri şaşkına çevirdi.

    İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan I'm A Celeb Get Me Outta Here! (Ben bir ünlüyüm… Beni buradan çıkarın) izleyicilerine şaşkına çeviren anlar yaşattı. Ünlü isimlerin tamamen doğal bir ortamda hayatta kalmaya çalışması üzerine kurulu yarışma formatının son ismi ise Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP)'nin eski başkanı Nigel Paul Farage oldu. Farage, önce eşyalarını yıkadığı şelalede çırılçıplak duş alınca izleyenler gözlerine inanamadı.

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    YEMEK DENEMESİ DE YAPTI

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    Pazartesi günü yayınlanan bölümde Farage, çırılçıplak duş almasının yanında bir de yemek denemesi yapmak zorunda kaldı. Üzerinde çeşitli hayvanların iç organlarının bulunduğu bir pizza servis edilen Farage, deve, keçi ve timsah anüsüyle kaplı bir dilim pizza yedi. Ardından ise koyun penisi, domuz penisi, timsah ve boğa penisi bulunan bir dilim daha yemek zorunda kaldı.

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    Programın yayınlanmasından sonra izleyiciler sosyal medyaya koşarak adeta durumu yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ulusal televizyonda Nigel Farage'ın bir yerlerini görmeye kesinlikle gerek yoktu" yorumunu yaptı.

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