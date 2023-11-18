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    4. Televizyon yıldızı Aubrey O'Day süper mini şortuyla yere çömelerek poz verdi! Paylaşımı sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu

    Televizyon yıldızı Aubrey O'Day süper mini şortuyla yere çömelerek poz verdi! Paylaşımı sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu

    18.11.2023 13:42 | Son Güncelleme:
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    Big Brother yarışma programının yıldızı Aubrey O'Day süper mini kot şortuyla verdiği cesur poz sayesinde sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Fenomen isim iç çamaşırı tercih etmediği mini şortuyla yere çökerek verdiği poz, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Fenomen ismin pozuna adeta olumsuz yorum yağdı.

    Big Brother yarışma programının ardındna sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aubrey O'Day Instagram hesaplarını aktif kullanan isimlerden biri. Fenomen isim son olarak kısa şort ve iç çamaşırı olmadan tercih ettiği ceketiyle çektirdiği pozlarıyla hayranlarının karşısına çıktı. Fenomen isim kombinini elektrik mavisi bir farla daha da çarpıcı hale getirmeyi ihmal etmedi.

    SOSYAL MEDYADA BEĞENİLMEDİ

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    Sosyal medya kullanıcılarının bazıları pozu cesur bulduklarını dile getirerek eleştirirken bir sosyal medya kullanıcısı ise O'Day'ın ayak tırnaklarına odaklandı. Sosyal medya kullanıcılarının ayak tırnaklarındaki ojeyi eleştirmesi üzerine fenomen isim sessizliğini bozdu.

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    Takipçisine, " Benim çoğu kadın gibi manikür salonuna gidecek vaktim yok.Aslında burada hayalimdeki projeleri inşa etmeye çalışıyorum. Tebrikler, bunu yapmak için dünya kadar zamanın olmasına sevindim!" yorumu yaptı.

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