Köpeğinin eve getirdiği nesneyi görünce gözlerine inanamadı! Sahibi gerçeği öğrenince boncuk boncuk terledi

MYNET|DIŞ HABERLER Nadir görülen olay Tayland'ın Udon Thani eyaletindeki Non Sung'da meydana geldi. 34 yaşındaki Jittakorn Talangjit isimli bir adam Krit adındaki 4 yaşındaki oğlunun elinde tuhaf bir nesneyle koşarak kendisine doğru geldiğini söyledi. Yakından baktığında Jittakorn Talangjit, bunun ev yapımı bir patlayıcı olduğunu fark ederek şaşırdı. Patlayıcı, tenis topu büyüklüğünde siyah bir bantla sıkıca sarılmıştı.

EVCİL KÖPEKLERİ BULMUŞ

Tehlikeli nesnenin kaynağı sorulduğunda çocuk, Latte adındaki aile köpeğinin onu bir yerden alıp bahçelerine getirdiğini söyledi. Köpeğinin ağzında ya da oğlunun elindeyken bombanın patlamadığını söyleyen Talangjit cihazı dikkatlice samanla kaplı bir karton kutuya yerleştirdi. Daha sonra kutuyu evinin yakınındaki kumsala getirdi ve güvenliği artırmak için kutunun etrafına bir araba lastiği yerleştirdi. Son olarak polisi ve bomba imha ekibini arayarak yardım istedi. Patlayıcı madde imha ekibi olay yerine geldiğinde, el yapımı bombayı yerleşim yerlerinden uzak bir alana götürerek etkisiz hale getirdi.