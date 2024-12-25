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Tepki çeken görüntüler! Elektrik direğine bağlanan çift halkın gözü önünde dövüldü... Çığlık sesleri mahalleyi inletti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.12.2024 12:20
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Hindistan'ın Bihar şehrinin Muzaffarpur bölgesinde genç bir çiftin vahşice saldırıya uğradığı görüntüler ülkede infial yarattı. Çiftin direğe bağlanarak darp edildiği görüntüler sosyal medyada paylaşılınca viral oldu. Bu olay, polis soruşturmasına ve kamuoyunun tepkisine yol açtı.

Tepki çeken görüntüler! Elektrik direğine bağlanan çift halkın gözü önünde dövüldü... Çığlık sesleri mahalleyi inletti

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Bihar şehrinin Muzaffarpur bölgesinde genç bir çiftin vahşice saldırıya uğrayıp elektrik direğine bağlandığı rahatsız edici bir olay ortaya çıktı. Çiftin herkesin gözü önünde soyulup dövüldüğünü gösteren korkunç olayın videosu sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde çiftin isimleri açıklanmazken Sakra'dan bir adam ve Samastipur'dan bir kadının olduğu ifade edildi.

ÇIĞLIK SESLERİ MAHALLEYİ İNLETTİ

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Görüntülerde her iki kurban da çaresiz ve çıplak bir halde gösteriliyor ve acımasızca dövülürken acı içinde çığlık atıyor. Olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde rahatsız edici bir şekilde kimse saldırıyı durdurmak için müdahale etmedi. Kalabalık, kurbanlara yardım etmeye çalışmadan şiddet eyleminin gerçekleşmesini izledi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yerel polis, videonun yayılmasının ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı. Polis, kurbanların aşk ilişkileri nedeniyle saldırıya uğradığını doğruladı. Yetkililer kamuoyuna soruşturmanın tam bir titizlikle yürütüleceği ve suçluların adalete teslim edileceği konusunda güvence verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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