5 yaşından itibaren toplamaya başlamıştı! Sadece 890 TL'ye almıştı... Şimdi değeri 180 bin TL'yi aştı: Karısı keşfedince inanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Kansas City şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Juan Pardo isimli bir adam 5 yaşından itibaren Pokemon kartlarından oluşan bir kolekisyona sahipti. Şimdi lamine bir kitapta dikkatlice kaldığı 1500 karttan oluşan bir koleksiyona sahip. Kartlarının bir kısmını 20 sterline (yaklaşık 890 TL) satın aldığını dile getiren Pardo tek başına bu kartın 1.500 sterlin (yaklaşık 66 bin TL) değerinde olduğunu söyledi.

KOCASININ KOLEKSİYONUNA İNANAMADI

Kocasının çocukluğundan beri Pokemon hayranı olduğunu bildiğini dile getiren Madeline Brice, "Onun bir Pokemon hayranı olduğunu biliyordum. Ancak bana Pokemon'ların ne kadar değerli olduğunu söylediğinde şok oldum. Sadece birkaç yüz dolar olacağını düşünmüştüm" dedi.

Pardo'un en değerli kartı şu anda Ters Holo Charmander'dır. Derecelendirilmemiş tüm koleksiyonunun 3.000-4.000 sterlin (yaklaşık 180 bin TL) arasında bir getirisi olabileceğini düşünüyor. Potansiyel kazançlara rağmen Juan yakın zamanda çocukluk hazinesini satmayı planlamıyor.