Doğum günü hediyesi dolar banknotlarından oluşan devasa buket oldu! Sosyal medyadan paylaşınca tepki yağdı... "Bu görgüsüzlük"

TikTok'ta 'pokimane' ismini kullanan Imane Anys isimli bir kullanıcı doğum günü şerefine kendisine gönderilen para buketini gösterdi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken yorumları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı Pokimane'nin bu kadar büyük miktarda parayı göstermesinden pek memnun olmadı.

Sosyal medyadan 'Bu görgüsüzlük' yorumlarının gelmesi üzerine fenomen isim duruma şaka yaptığını söyleyerek tepki gösterdi. Yorumlara yanıt veren Anys, kullanıcıları anladığını ve insanların bunun bir şaka olduğunu anlamalarını umduğunu söyledi.







