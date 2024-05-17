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    4. Doğum günü hediyesi dolar banknotlarından oluşan devasa buket oldu! Sosyal medyadan paylaşınca tepki yağdı... "Bu görgüsüzlük"

    Doğum günü hediyesi dolar banknotlarından oluşan devasa buket oldu! Sosyal medyadan paylaşınca tepki yağdı... "Bu görgüsüzlük"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.05.2024 11:47
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    Twitch yıldızı Pokimane, doğum günü hediyesi olarak aldığı dolar banknotlarından oluşan devasa bir buketi TikTok'ta sergilediği için tepkiyle karşılaştı. Doğum günü hediyesine gelen eleştirilere sinirlenen Pokimane yorumlara sert cevap verdi.

    TikTok'ta 'pokimane' ismini kullanan Imane Anys isimli bir kullanıcı doğum günü şerefine kendisine gönderilen para buketini gösterdi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken yorumları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı Pokimane'nin bu kadar büyük miktarda parayı göstermesinden pek memnun olmadı.

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    Sosyal medyadan 'Bu görgüsüzlük' yorumlarının gelmesi üzerine fenomen isim duruma şaka yaptığını söyleyerek tepki gösterdi. Yorumlara yanıt veren Anys, kullanıcıları anladığını ve insanların bunun bir şaka olduğunu anlamalarını umduğunu söyledi.

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    sosyal medya Twitch fenomen
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