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    4. Bir anda uçağın içinde yağmur yağmaya başladı! Yolcular sırılsıklam oldu... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Bir anda uçağın içinde yağmur yağmaya başladı! Yolcular sırılsıklam oldu... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.05.2024 11:18
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    TikToker Savannah Gowarty, New York City'e dönüş için dört saatlik bir uçuş sırasında başına gelen ilginç bir olayı sosyal medyadan paylaşınca kısa sürede viral oldu. Uçağın kabininde bir anda yağmur yağmaya başlayınca büyük bir şaşkınlık yaşayan Savinnyc, tüm yolcuların sırılsıklam olduğu anları TikTok'ta gösterdi.

    MYNET| DIŞ HABERLER TikTok'ta 'Savinnyc' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Savannah Gowarty, New York uçuşu sırasında bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Videoya, "Kabinde yağmur yağıyor gibi görünüyor" notunu ekleyen genç kadın kol dayanağını kuru tutmak için üstünü kullanmadan önce çok üşüdüğünü ifade etti.

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    Gowarty'in paylaşımı iki milyondan fazla izlenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcıları yaşanan olay karşısında şaşkına döndüklerini ifade etti.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Klimadan ve dışarıdaki nemden kaynaklanan yoğuşma" yorumunu ekledi. İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "Kesinlikle tazminat talep ederdim" yorumunda bulundu.

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