Aile yemeği için pasta hazırladı! İki kız kardeşini ve yeğenini öldürdü: "Beyaz bir sıvı vardı"

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Torres kentinde yaşayan Zeli Terezinha Silva dos Anjos isimli kadın evinde bir aile yemeği düzenledi. Zeli'nin 58 yaşındaki kız kardeşi Maida, 65 yaşındaki ablası Neuza ve Neuza'nın 43 yaşındaki kızı Tatiana aile yemeğinden 24 saat sonra hayatını kaybetti. Zeli ve 10 yaşında bir çocuğun da aralarında bulunduğu diğer üç yakını da ağır şekilde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Zeli'nin iki kız kardeşini ve yeğenini pastaya koyduğu zehirle öldürdüğü ifade edildi.

OTOPSİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI

Sivil Polis, üç kadının ölümüne neyin sebep olmuş olabileceğini belirlemek için test sonuçlarını bekliyor. Öldürülen üç kadının vücudunda bilinen arsenik zehrinin izlerine rastlandığı bildirildi.

Evde yapılan ilk aramada son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi. Yerel televizyon kanalı Globo'ya yapılan polis açıklamasında, "Hatta orada bir yıl önce son kullanma tarihi geçmiş mayonez olduğuna dair bilgimiz bile var. İkametgahta son kullanma tarihi geçmiş ürünler vardı. Bir şişe bulundu, bir ilaç, içinde kapsül olması gerekirken kapsül yoktu. Onun yerine beyaz bir sıvı vardı. Bu beyaz sıvı da incelenecek" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM NEDENLERİ AÇIKLANDI

Soruşturmayı yürüten Marcos Vinicius Veloso, aile üyeleri arasında miras anlaşmazlığı veya kavga olduğuna dair herhangi bir kayıt bulunmadığını doğruladı. Nossa Senhora dos Navegantes de Torres Hastanesi'ne göre, Tatiana ve Maida'nın her ikisi de kalp krizinden öldü. Neuza'nın ölüm nedeninin 'gıda zehirlenmesi sonrası şok' olduğu açıklandı.

Zeli ve ismi açıklanmayan 10 yaşındaki çocuğun hastanedeki sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi. İsmi açıklanmayan ancak Maida'nın kocası olduğu düşünülen altıncı aile üyesi ise hastaneden taburcu edildi.