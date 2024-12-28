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  4. Aile yemeği için pasta hazırladı! İki kız kardeşini ve yeğenini öldürdü: "Beyaz bir sıvı vardı"

Aile yemeği için pasta hazırladı! İki kız kardeşini ve yeğenini öldürdü: "Beyaz bir sıvı vardı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.12.2024 14:43
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Brezilya'nın Torres kentinde 61 yaşındaki Zeli Terezinha Silva dos Anjos isimli bir kadın, Noel için hazırladığı zehir koyarak iki kız kardeşinin ve bir yeğeninin ölümüne neden oldu. Polis, Zeli'nin birkaç ay önce gıda zehirlenmesinden öldüğü söylenen merhum kocası Paolo Luiz'in ölümünü de şüpheli bularak cesedini çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Aile yemeği için pasta hazırladı! İki kız kardeşini ve yeğenini öldürdü: "Beyaz bir sıvı vardı"

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Torres kentinde yaşayan Zeli Terezinha Silva dos Anjos isimli kadın evinde bir aile yemeği düzenledi. Zeli'nin 58 yaşındaki kız kardeşi Maida, 65 yaşındaki ablası Neuza ve Neuza'nın 43 yaşındaki kızı Tatiana aile yemeğinden 24 saat sonra hayatını kaybetti. Zeli ve 10 yaşında bir çocuğun da aralarında bulunduğu diğer üç yakını da ağır şekilde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Zeli'nin iki kız kardeşini ve yeğenini pastaya koyduğu zehirle öldürdüğü ifade edildi.

OTOPSİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI

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Sivil Polis, üç kadının ölümüne neyin sebep olmuş olabileceğini belirlemek için test sonuçlarını bekliyor. Öldürülen üç kadının vücudunda bilinen arsenik zehrinin izlerine rastlandığı bildirildi.

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Evde yapılan ilk aramada son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi. Yerel televizyon kanalı Globo'ya yapılan polis açıklamasında, "Hatta orada bir yıl önce son kullanma tarihi geçmiş mayonez olduğuna dair bilgimiz bile var. İkametgahta son kullanma tarihi geçmiş ürünler vardı. Bir şişe bulundu, bir ilaç, içinde kapsül olması gerekirken kapsül yoktu. Onun yerine beyaz bir sıvı vardı. Bu beyaz sıvı da incelenecek" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM NEDENLERİ AÇIKLANDI

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Soruşturmayı yürüten Marcos Vinicius Veloso, aile üyeleri arasında miras anlaşmazlığı veya kavga olduğuna dair herhangi bir kayıt bulunmadığını doğruladı. Nossa Senhora dos Navegantes de Torres Hastanesi'ne göre, Tatiana ve Maida'nın her ikisi de kalp krizinden öldü. Neuza'nın ölüm nedeninin 'gıda zehirlenmesi sonrası şok' olduğu açıklandı.

Zeli ve ismi açıklanmayan 10 yaşındaki çocuğun hastanedeki sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi. İsmi açıklanmayan ancak Maida'nın kocası olduğu düşünülen altıncı aile üyesi ise hastaneden taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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