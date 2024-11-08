Kan donduran olay! 15 yaşındaki çocuk, ödevini yapmadığı için tabletini elinden alan annesini baltayla öldürdü... Polise haber vermeden önce oyun oynadı

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Krasnaya Storozhka köyünde yaşayan anne Alexandra Gabbasova, ismi açıklanmayan 15 yaşındaki oğlu tarafından vahşice öldürüldü. Oğlunun ödevini yapmaması üzerine tabletini elinden alan anne, bir süre çocuğuna tablet kullanmama cezası verdi. Annesinin tabletini geri vermemesi üzerine öfkelenen 15 yaşındaki çocuk, annesinin kafasına defalarca vurarak tepki verdi ve ardından baltayla başını kesti.

ÖNCE OYUN OYNADI SONRASINDA POLİSE ŞİKAYET ETTİ

İsmi açıklanmayan 15 yaşındaki çocuk, Moskova'nın 76 km kuzeydoğusundaki Sergiev Posad'da polise ihbar etmeden önce tabletiyle oyunun bir bölüm oynadı. Memurlar, olay yerine varmalarından dört saat önce öldürüldüğünü söyledi. 15 yaşındaki çocuğun gözaltında tutulduğu belirtilirken olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.