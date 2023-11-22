50 milyonda bir görülen ıstakoz sosyal medyada gündem yarattı! Hem iki renkli hem de interseks... "Şimdiye kadar gördüğüm en havalı şey"

TikTok'tan ıstakoz avı ve balıkçılık serüvenlerine dair yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Jacob Knowles son paylaşımıyla da herkesi meraklandırdı. Sosyal medya paylaşımında Knowles, hermafrodit ıstakozu sergilerken gözle görülür bir şekilde heyecanlanarak, "Bu şimdiye kadar gördüğüm en havalı ıstakoz" dedi.

"YARI ERKEK, YARI DİŞİ"

Knowles ıstakozun çift üreme organlarına sahip olduğunu dile getirerek, "Sadece sırtından aşağıya doğru 50 mavi boğum var ve bu normal değil. Aynı zamanda altına baktığınızda aslında yarı erkek, yarı dişi olduğunu görüyorsunuz. Mavi tarafı erkek, kahverengi veya normal kısmı ise dişi" diye konuştu.

Knowles, bir arkadaşının ıstakozu yakaladığını ve TikTok'ta paylaşması için kendisine verdiğini ifade ederek, "Bunun gibisini hiç görmedim, hiç duymadım.Maine Körfezi'ndeki en nadir ıstakozlardan biri" ifadelerini kullandı.