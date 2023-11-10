Ülke bu vahşeti konuşuyor! Döverek bayılttığı teyzesinin üzerine benzin dökerek diri diri yaktı... O anlar saniye saniye kaydedildi

Romanya'nın Bükreş şehrinde iş bulma konusu yüzünden yeğeniyle tartışan 54 yaşındaki Liliana Popa öz yeğeni tarafından acımasızca dövüldü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde apartman girişindeki korkunç tartışma cinayete dönüştü.

KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

İkili arasındaki tartışmada apartmana kaçarak kendisini kurtarmaya çalışan kadın köşeye sıkıştı. Teyzeni darp eden şahıs sert bir tekme atarak yaşlı kadının bayılmasına neden oldu. Baygınlık geçiren kadının üzerine elindeki bir bidon benzini döken adam kendisine engel olmaya çalışan bir başka kadını da etkisiz hale getirdi. Sonrasında şahıs teyzesinin yerde yatan bedenini ateşe verdi. Görgü tanıkları, olayın ardından ambulansı ve itfaiyeyi aradı ancak yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken polis tarafından yakalanan ismi açıklanmayan yeğenin alacağı ceza henüz netlik kazanmadı.