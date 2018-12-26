500 kişi öldü, Önüne geçip selfi yaptılar!

Çok sayıda kişinin saatlerce uzaklıktaki kentlerden gelip sosyal medya hesaplarında yayımlamak için burada fotoğraf çektirdiği görüldü.

ZAFER İŞARETLİ SELFİ

Solihat ve üç arkadaşının zafer işaretli selfie'si ise tartışma konusu oldu.

Ancak Cilegon adlı yardım kuruluşu adına buraya kıyafet yardımı dağıtmaya geldiklerini belirten Solihat, "Facebook'a koyduğumuz fotoğraf, buraya gerçekten gelip yardımı dağıttığımızın kanıtı" dedi.

Solihat, sular altında cesetlerin olabileceği bir yıkım bölgesinde fotoğraf çektirmenin doğru olup olmadığı sorusunu yanıtlarken 'selfie çekmenin sığ bir eylem olarak görülmesine rağmen, bir derinliği olduğunu' söyledi.

Solihat şöyle konuştu:

"İnsanlar yıkımın fotoğraflarını görünce, kendilerinin daha iyi bir yerde olduğunun farkına varıyor. Yıkım fotoğrafları daha fazla 'beğeni' alıyor. Belki de insanlara şükretmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Her şey amacınızın ne olduğuna bağlı. Bu fotoğrafları gösteriş için çekiyorsanız, çekmeyin. Ama insanların acılarını yansıtmak için çekiyorsanız sorun yok."