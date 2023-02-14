SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. 500 milyon TL! Burak Yılmaz ve birçok Türk oyuncunun formasını giydiği Hollanda Ligi'nden depremzedelere dev yardım

500 milyon TL! Burak Yılmaz ve birçok Türk oyuncunun formasını giydiği Hollanda Ligi'nden depremzedelere dev yardım

14.02.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, birçok Türk futbolcunun forma giydiği Hollanda Ligi'nden de ülkemize dev bir yardım geldi. İşte detaylar...

500 milyon TL! Burak Yılmaz ve birçok Türk oyuncunun formasını giydiği Hollanda Ligi'nden depremzedelere dev yardım

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası futbol dünyasından birçok yardım yağarken, birçok Türk futbolcunun forma giydiği Hollanda Ligi'nde de 'Giro555' kampanyası başlatılmıştı.

Son olarak Fortuna Sittard, FC Emmen ile oynadığı lig mücadelesine, Hollanda Kızılhaç'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlattığı Giro555 bağış kampanyasının yazılı olduğu formalarla çıktı.

İlginizi Çekebilir

Çalhanoğlu maç sonunda konuştu! "İçim acıyor"

Çalhanoğlu maç sonunda konuştu! "İçim acıyor"

 '1 kişiden ses geldi, 2 kişiden ısı alındı!' Umutlu bekleyiş...

'1 kişiden ses geldi, 2 kişiden ısı alındı!' Umutlu bekleyiş...

 Annesi açıkladı ''Türkiye'de yaşananlarla sınanıyoruz''

Annesi açıkladı ''Türkiye'de yaşananlarla sınanıyoruz''

 Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!

Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

c72b177041a04ebcb4680ed2aab0b006

Hollanda 1. Ligi'nin 21. hafta maçında Burak Yılmaz'ın, Oğuzhan Özyakup'un ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, deplasmanda Emmen'e konuk oldu. Maçta yaşananlar ile depremzedeler unutulmadı.

YARDIM AMACIYLA ÖZEL FORMA

FouPiTuXgAIGIV0

Fortuna Sittard, oynanan Emmen müsabakasına Türkiye'de yaşanan deprem felaketi mağdurlarına yardım amacıyla özel bir formayla çıktı. Fortuna, resmi sponsor yerine SMS yoluyla bağış toplarken yardım kuruluşu GIRO 555 logosu taşıyan formayla mücadele etti.

YAKLAŞIK 25 MİLYON EURO

omslag-giro555

Öte yandan Hollanda kaynaklarında Fortuna Sittard Burak Yılmaz ve Türk oyuncular önderliğinde başlattığı ve ‘Giro555’ şirketinin yardım organizasyonunu yürüttüğü kampanyada depremzede vatandaşlarımız için 24.7 milyon euro (507 milyon TL) bağış toplandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valencia: ''Türkiye için dua et''Valencia: ''Türkiye için dua et''
Mehmet Büyükekşi açıkladı! Önümüzdeki yıl ligdeki takım sayısı değişiyor!Mehmet Büyükekşi açıkladı! Önümüzdeki yıl ligdeki takım sayısı değişiyor!
Messi'den Türkiye çağrısı! Kendi hesabından paylaştıMessi'den Türkiye çağrısı! Kendi hesabından paylaştı
Anahtar Kelimeler:
deprem Fortuna Sittard Burak Yılmaz son dakika kampanya yardım atan ışıl ligi de maçın

En Çok Okunan Haberler

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yeni detaylar...

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yeni detaylar...

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

Küreğini aldı enkaz çalışmalarına katıldı! Görenler tanıyamadı

Küreğini aldı enkaz çalışmalarına katıldı! Görenler tanıyamadı

30 saniyede rekor kırıldı! Akyazı'da tarihi bir gece yaşanacak

30 saniyede rekor kırıldı! Akyazı'da tarihi bir gece yaşanacak

Sneijder'den açıklama geldi! Sırp oyuncu Türk bayraklı pazubandını takmayı reddetti

Sneijder'den açıklama geldi! Sırp oyuncu Türk bayraklı pazubandını takmayı reddetti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.