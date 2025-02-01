5000 kişilik dev liste! Hepsi onunla ilişki yaşamak istiyor! Sosyal medyada kendini “dünyanın en çok istenen kız arkadaşı” olarak tanıttı

Londra'da yaşayan model Vera Dijkmans, sosyal medya uygulaması olan TikTok'dan yaptığı açıklamalarla büyük tartışma yarattı. 27 yaşındaki oyuncu, 5.000'den fazla erkekten sevgili olma başvurusu aldığını öne sürerek, “dünyanın en çok istenen kız arkadaşı” olduğunu iddia etti. Ancak binlerce başvuruya rağmen, Dijkmans yalnızca üç erkeğin kendi katı kriterlerine uyduğunu belirtti. Dijkmans, adayları daha iyi tanımak için 15 soruluk bir test de hazırladı.

'SINIRLAR OLMALI'

Vera, sosyal medya üzerinden verdiği tavsiyelerle dikkatleri üzerine çekti. Kadınların erkeklerle aralarında net sınırlar koyması gerektiğini vurgulayan model, bazı sınırlar koyulması gerektiğini belirterek şartlarını sıraladı.

ERKEKLER SİZE HER KONUDA SAYGI GÖSTERMELİ

Vera, kadınların erkeklerle arasına net sınırlar koyması gerektiğini belirtti. "Bir erkek seni gerçekten değerli hissettirmeli ve akşam yemeği gibi planlı bir buluşma önerisi yapmalı. Gece geç saatlerde gelen plansız davetleri kabul etmemelisiniz," dedi.

İLK BULUŞMALARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

"İlk buluşmada etkileyici bir öneri yapmayan biriyle görüşmeye değer bulmam. Bunu bir kural haline getirdim," diyen Dijkmans, karşılıklı saygının temelini oluşturan ilk adımların çok önemli olduğunun altını çizdi.

HEDİYE VE JESTLER DE OLMALI

Vera, sadece maddi değerli hediyelerle değil, aynı zamanda küçük jestlerin de anlam taşıdığını söyledi: "Louis Vuitton ve Hermès gibi markalar önemli değil, ancak bir çiçek buketi veya anlamlı bir hediye, zamanınızı ve ilişkinizi değerli kıldığınızı gösterir."

KIRMIZI BAYRAKLARA DİKKAT EDİN

Dijkmans, bir erkekten yalnızca gece saat 22.00'de gelen mesajların bile ilişkilerde ciddi bir kırmızı bayrak olduğunu belirtti. "Bu tür davranışları kabul etmeyin, çünkü saygı eksikliğidir. Ayrıca, yalan söyleyen ve çifte standart uygulayan erkeklere karşı da dikkatli olun," diyerek sınırlarını net bir şekilde ortaya koydu.

"'BAY DOĞRU' GELENE KADAR YALNIZ KALIRIM"

Ancak Dijkmans, büyük bir takipçi kitlesine sahip olmasına rağmen, aşkı bulmanın her zaman kolay olmadığını kabul ediyor. Erkeklerin kendisine gösterdiği ilgiyi olumlu karşılasa da, kendi standartlarından ödün vermemeye kararlı. Dijkmans, “Birlikte olmam gereken adamı bulana kadar bekar kalmayı tercih ederim” dedi.