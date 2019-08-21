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53 saatlik yangından geriye yürek bu görüntüler kaldı...

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.08.2019 15:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde başlayan ve şiddetli rüzgarla hızla yayılan orman yangını 53 saatlik mücadele sonrası söndürülürken, yanan ormanlardan geriye yürek yakan görüntüler kaldı.

53 saatlik yangından geriye yürek bu görüntüler kaldı...

İzmir’in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi’nde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan orman yangınında yaklaşık 500 hektar alan zarar görürken, alevlerle mücadele etmek için Orman Genel Müdürlüğüne ait, Türkiye’nin birçok noktasından İzmir’e gelen yaklaşık 150 arazöz soğutma çalışmaları için görev yapıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın yönetim helikopterinin de zaman zaman havadan denetim yaptığı bölgede, herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın söndürme helikopterleri de hazır bekletiliyor.

KÖMÜRLEŞMİŞ AĞAÇLAR VE KÜLLER KALDI

Yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda etkili olan yangında onlarca yıllık çam ağaçları tamamen yanarken geriye kömürleşmiş bedenleri ve külleriyle kaplı araziler kaldı. Yanan alandaki bazı üzüm bağları da zarar gördü.

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NÖBETÇİ EKİPLER GÖREVDE

Öte yandan, çeşitli illerden takviye gelen ekiplerin büyük çoğunluğu kendi bölgelerine gönderilirken yangın alanında çok sayıda nöbetçi ekip bırakıldı. Bölgede nöbet bekleyen ekipler, zaman zaman tüten, alev alan bölgelere anında müdahale edip, yeni bir yangının önüne geçiyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Karabağlar yangın

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yakın, yıkın mahvedin...Gün gelecek, o yaktığınız her bir ağacın bir dalına hasret kalackasınız.paracıklarınız sizi kurtaramadığı gibi çocuklarınızı, torunlarınzı da kurtaramayacak.Yakarak öldürdüğünüz her canlının ahını bedeninizde ve ruhunuzda hissedecksiniz. Sizler Allahın size bahşettiği güzellikleri, para, rant uğruna mahvediyorsunuz.Fakat mahvettiğiniz o doğanın intikamını susuz kaldığınız zaman anlayacaksınız.Çevrenizde bir ağaca, bir kuşa hasret kaldığınız zaman içiniz sızlayacak.Kendi doğalarını koruyan ülkelere gıpta ile bakacak ve utanacaksınız...Doğayı mahveden VATAN HAİNİDİR...
Allahım bu güzelliğini bizlerden alma...:(
Ormanlar intikamını küresel ısınma ile birlikte olup intikamını çok kötü alacak insanoğlundan...
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