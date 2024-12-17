53 yaşındaki adamın sıcak duş aldıktan sonra bacağı kesildi! Doktorlar bu hataya dikkat çekti

MYNET|DIŞ HABERLER 53 yaşındaki Ah Quan isimli bir kişi sıcak suyla banyo yapmasından sonra hastanelik oldu. Bacaklarında yaralar oluşan Quan'ın doktorlar tip 2 diyabet hastası olduğunu ancak uzun süredir kan şekeri seviyesini kontrol etmeyi ihmal ettiğini dile getirdi. Kan şekerinin kontrol edilmemesi ayaklarındaki sinirlerin etrafındaki küçük kan damarlarına ciddi şekilde zarar verdi ve sıcak suyla yaralar daha da derinleşti. Yaralar antibiyotik tedavisiyle iyileştirildi ancak dört ayak parmağı kurtarılamadı. Bu noktada doktorlar hastanın hayatını kurtarmak için bacağını ampüte etmek zorunda kaldı.

Tayvan Gaziler Hastanesi Metabolizma Bölümünde doktor olan Dr. Yu-Rui Chang, "Diyabette kan şekerinin yüksekliği damarlara kolaylıkla zarar verebilir. Nöropati ve retinopatiye neden olabilir.Bu nedenle kan şekeri seviyesinin kontrolüne büyük önem verilmelidir" dedi.