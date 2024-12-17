Her şey saniyeler içinde yaşandı! Selfie çekmek isterken trenin geldiğini görmedi: Korna sesini de duymayınca kaza kaçınılmaz oldu

MYNET|DIŞ HABERLER 55 yaşındaki Liu Nu isimli bir kadın yaklaşan trene sırtını dönmüş bir şekilde selfie çekmeye çalışıyordu. Tren yaklaşırken kadına korna çalmasına ve çevresindekilerin tüm uyarılarına rağmen Nu, mükemmel açıyı bulmaya o kadar çok daldı ki durumu fark etmedi bile. Trenin köşesi Nu'nun sağ omzuna çarptı ve yere düşmesine neden oldu. Bu sırada olaya tanık olanların çığlık sesleri de videoya yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİNİN OLMADIĞI BELİRTİLDİ

55 yaşındaki Nu trenin çarpmasının etkisiyle yere düştü ve bacağını tutmaya başladı. Diğer turistler yardım etmek için yanına koştu ve görüntülerin sonunda Nu'nun bacaklarını hareket ettirmeyi başardığı görüldü.

Nu yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Yapılan sağlık muayenesinde sol ayağının kırıldığı tespit edildi. Tren, Nu'ya çarptıktan sonra acil olarak durdu, bu da vagonlar ve yolcular için bir saatlik gecikmeye yol açtı.