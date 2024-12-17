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Ev sahibi kendi anahtarıyla bir anda içeri girdi! Dolaba saklanıp öylece bekledi: Sosyal medyada tartışma yaratan görüntüler

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.12.2024 11:33
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Genç bir kadın , ev sahibinin habersizce evine girdiğini ve bu nedenle garip ve rahatsız edici bir karşılaşma yaşamamak için dolaba saklanmak zorunda kaldığını anlatan bir TikTok paylaşımı yapınca kısa sürede sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ev sahibinin mahremiyeti ihlal ettiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Ev sahibi kendi anahtarıyla bir anda içeri girdi! Dolaba saklanıp öylece bekledi: Sosyal medyada tartışma yaratan görüntüler

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'lil_cheb' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Shelby isimli genç bir kadın ev sahibinin hiç beklemediği bir anda kendi anahtarıyla eve girmesi üzerine dolaba saklandığı anları, "Dolabımda saklanıyordum çünkü neden kendi kişisel anahtarıyla içeri girdiğini görmem lazım" notuyla paylaştı.

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Ev sahibinin hareketlerini kontrol etmek için evde kimsenin olmadığını düşünmesini istediğini dile getiren Shelby, "Bu çok garip değil mi? Benim evime ne sıklıkla geliyor acaba? Bu yasal mı?" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Shelby'in paylaşımına tepkisiz kalmadı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiyi, "Polis çağırıp birinin evine girdiğini söylerdim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çoğu eyalette, 24 veya 48 saat öncesinden özel bir uyarı verilmediği sürece bu yasa dışıdır" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kilitleri değiştirin. Sonra kilitleri değiştirip değiştirmediğinizi sorduğunda, bunu nasıl anladığını sorun ve sonra ne yaptığını bildiğinizi söyleyin. Ona bunun yasa dışı olduğunu söyleyin" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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