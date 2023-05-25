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  4. 54 yıl boyunca gözünde bir taş parçasıyla yaşadı! Doktor doktor gezdi kimse ona inanmadı... “Deli olduğumu düşündüler”

54 yıl boyunca gözünde bir taş parçasıyla yaşadı! Doktor doktor gezdi kimse ona inanmadı... “Deli olduğumu düşündüler”

25.05.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da yaşayan 64 yaşındaki Domi isimli bir kadın hayatının 54 yılını gözündeki bir taş parçasıyla geçirdiğini söyleyerek herkesi şaşırttı. 20’den fazla doktora gitmesine rağmen duruma bir çözüm bulamadığını söyleyen Domi, doktorların gözünde çakıl taşı olduğuna inanmadıklarını ve akıl sağlığından şüphelendiklerini ifade etti.

54 yıl boyunca gözünde bir taş parçasıyla yaşadı! Doktor doktor gezdi kimse ona inanmadı... “Deli olduğumu düşündüler”

İspanya’da yaşayan Domi isimli bir kadın başından geçen ilginç olayla tıp tarihine geçmeyi başardı. 54 yıl boyunca gözünde bir çakıl taşıyla yaşadığını ve doktor gezmesine rağmen kimsenin kendisine inanmadığını dile getiren Domi şimdi yasal şikayette bulunduğunu belirtti. 97 bin dolarlık tazminat (yaklaşık 1 milyon 933 bin TL) davası açan Domi 50 yılı aşkın süredir gözünde bulunan taş parçası için verdiği mücadeleden söz etti.

HER ŞEY 8 YAŞINDAYKEN OLDU

1965 yılında henüz 8 yaşındayken tarlada oyun oynadığı sırada elindeki çapadan sıçrayan bir taş parçasının gözüne saplandığını ifade eden Domi için zorlu bir süreç başladı. Kimsenin kendisine inanmadığını dile getiren 62 yaşındaki kadın, “20’den fazla doktora gittik. Deli olduğumu düşündüler ve kimse bana inanmadı” dedi.

YANLIŞ TEŞHİS KONULDU

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14-16 yaşlarındayken gözündeki ağrının şiddetlendiğini söyleyen Domi, tıbbi yardım almak için doktora başvurdu. Herhangi bir sonuç alamayınca 28 yaşında bir kez daha göz doktoruna gittiğini ifade eden Domi, doktorun akıl sağlığını sorguladığını ve psikolojik destek almasını tavsiye ettiğini belirtti.

1996 yılında bir göz doktorunun ultrason ve tarama sonuçlarında bir normallik olduğunu tespit etmesine rağmen taş parçasını kist olarak nitelendirdiğini söyleyen Domi, “Hepsinden ağlayarak çıktım. Sonunda 2019 yılında Madrid’in Badajoz bölgesindeki bir hastanede ameliyat oldum. Sağlık görevlileri gözümdeki taş parçasını bulup çıkarttı” diye konuştu.

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İspanya Göz taş

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