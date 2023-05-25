Gizemli bir kişi tarafından gönderilen doğum günü hediyesi çikolataları yiyen kadın hayatını kaybetti! Sürpriz dehşet saçtı

Brezilya’nın Rio de Janeiro bölgesinde yaşayan 54 yaşındaki Lindaci Viegas Batista de Carvalho isimli bir kadın doğum gününde kimliği belirsiz bir kişiden hediye olarak çiçek ve çikolata aldı. Kargo aracılığıyla evine gönderilen hediyelerini kabul ederek çikolatan yiyen kadın hayatını kaybetti. Polis şimdi 54 yaşındaki kadının ani ölümünden sonra zehirlenip zehirlenmediğini araştırıyor.

AİLESİ TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

54 yaşındaki kadının sosyal medya üzerinden tehdit edildiğini ifade eden Carvalho’nun ailesi kadının zehirlendiklerini düşündüklerini belirtti. Olay anında yanında olan Carvalho’nun kız kardeşi, 54 yaşındaki kadının çikolataları yedikten bir süre sonra kendisini hasta hissetmeye başladığını, gözlerinin geriye doğru döndüğünü ve kollarının kasılmaya başladığını söyledi. Hastaneye vardıklarında ise Carvalho’nun hayatını kaybettiğini söyleyen kız kardeş çikolatalardan oğlunun da denediğini ve tadı kötü olduğu için tükürdüğünü ifade etti.