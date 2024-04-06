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  4. 55 yaşındaki Rafet El Roman'ın ilginç dans performansı olay oldu! "O nasıl hareketler"

55 yaşındaki Rafet El Roman'ın ilginç dans performansı olay oldu! "O nasıl hareketler"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 11:50
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Açıklamaları ve yüzündeki değişimle gündemden düşmeyen Rafet El Roman'ın ilginç dans performansı gündem oldu. Hayranları şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum yağdırdı.

Üç çocuk babası şarkıcı Rafet El Roman, müzik kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle dikkat çeken şarkıcı botoks yaptırdığını açıklamış ve yaşadığı pişmanlığı dile getirmişti.

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Şarkıcı bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Rafet El Roman’ın ilginç dans performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcıya hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.

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Şarkıcıya, "Ya mükemmel", "O nasıl hareketler", "Yok artık", "55 yaşında nasıl yaptı onu", "Helal olsun ya", "Çok güzel dans ediyor" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Rafet El Roman sosyal medya yaşında
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