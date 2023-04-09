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56 yaşındaki Halle Berry balkonda tamamen çıplak poz verdi!

09.04.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

56 yaşındaki ünlü oyuncu Halle Berry, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla olay oldu. Berry cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu balkonda çıplak haliyle herkesin dikkatini çekti.

56 yaşındaki Halle Berry balkonda tamamen çıplak poz verdi!

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, Instagram’daki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Elinde kadehle poz veren oyuncu yine adından söz ettirdi.

Tam bir spor tutkunu olan ünlü oyuncu Halle Berry tamamen çıplak şekilde balkonda dururken fotoğrafının çekilmesini umursamadı. Bu hallerini sosyal medyada paylaşan 56 yaşındaki oyuncu herkesi şoke etti.

Ekran Alıntısı

Oscar ödüllü sanatçı, 8,3 milyon hayranına yaptığı paylaşımda "Yapmak istediğimi yaparım" notunu düştü.

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FİT KALMA SIRRI

Berry, antrenörü Peter Lee Thomas ile düzenli olarak egzersiz yapıyor ve egzersiz anlarından bazı görüntüleri de zaman zaman sosyal medya takipçileriyle paylaşıyor.

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Daha önce fit vücudunu ve genç kalan cildini yoga ve fitness yapmasına borçlu olduğunu söyleyen Berry, “Sağlıklı olmak gerçek güzellikle ilgili her şeyi içeriyor” demişti.


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