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56 yaşındaki Halle Berry beline kadar yırtmaçla poz verdi! Genç görünmesinin sırrı; kemik suyu

15.06.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Oscar ödüllü ABD'li oyuncu ve eski güzellik kraliçesi Halle Berry, iç çamaşırı giymiyormuş gibi görünen derin bacak yırtmacıyla poz verdi. İpeksi bir elbise seçen güzel oyuncunun gençlik iksiri içmiş gibi görünmesinin sırrı da ortaya çıktı.

56 yaşındaki Halle Berry beline kadar yırtmaçla poz verdi! Genç görünmesinin sırrı; kemik suyu

Hollywood'un en ünlü isimlerinden Halle Berry, genç kızlara taş çıkaran görüntüsüyle de adından sıkça söz ettiriyor. 56 yaşında olan güzel oyuncu yine iddialı bir poza imza attı.

56 yaşındaki oyuncu, Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafta ünlü kıvrımlarını saran ipeksi bir gece elbisesiyle görüntülendi.

Bir bacağından kasığına kadar uzanan çok cüretkar yırtmacıyla yine hayranlarından tam not alan oyuncu iç çamaşırı giymiyor gibi görünüyordu.

Ekran Alıntısı

GENÇ GÖRÜNMENİN SIRRI: KEMİK SUYU

Berry, güzelliğini yoga ve meditasyona borçlu. Oyuncu, “İyi bir sağlık ve wellness’ın gerçek güzellik olduğuna inanıyorum” diyor.

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Halle Berry, genç görünme sırrının kilit noktasını ise şöyle anlatıyor: "Genç görünmemin en büyük sırrı kemik suyu!"


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