58 yaşındaki Hülya Avşar'dan şoke eden soru! Derin bacak dekoltesi olay oldu: "Yok mu beni alacak kişi?"

Hülya Avşar, Hande Yener ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı'nda paylaşımda bulundu. Tezgahtarlık yaptığı dönemde mağazaya gelen Hülya Avşar sayesinde kaderi değişen Hande Yener, 58 yaşındaki ünlü şarkıcıya methiyeler düzdü. Hülya Avşar da "Seninle gurur duyuyorum" dedi ve Hande Yener'e sarıldı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde bayi toplantısında sahne aldı.
Kuzey kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bu konsere ilişkin paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı derin bacak dekolteli kıyafetiyle görenleri büyüledi.
Hülya Avşar, sahne sırasında yaptığı espriyi de takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcının söz konusu videoda "Yok mu beni alacak kişi?" dedikten sonra seyircilerin kahkahaya boğulduğu görüldü.
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