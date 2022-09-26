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58 yaşındaki Hülya Avşar'dan şoke eden soru! Derin bacak dekoltesi olay oldu: "Yok mu beni alacak kişi?"

26.09.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar, uzun yıllar önce müzik sektörüne girmesine yardımcı olduğu ünlü şarkıcı Hande Yener ile KKTC'de bir araya geldi. Hülya Avşar "Seninle gurur duyuyorum" diyerek Hande Yener'e sarıldı. 'Yalanın Batsın', 'Kırmızı', 'Romeo' ve 'Alt Dudak' gibi sayısız şarkıyla dinleyicinin gönlünde taht kuran 49 yaşındaki ünlü şarkıcı da "Seni seviyorum" dedi. Öte yandan bayi toplantısı için derin bacak dekolteli bir elbise tercih eden Hülya Avşar, sahnede "Yok mu beni alacak?" diye sordu.

58 yaşındaki Hülya Avşar'dan şoke eden soru! Derin bacak dekoltesi olay oldu: "Yok mu beni alacak kişi?"

Hülya Avşar, Hande Yener ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı'nda paylaşımda bulundu. Tezgahtarlık yaptığı dönemde mağazaya gelen Hülya Avşar sayesinde kaderi değişen Hande Yener, 58 yaşındaki ünlü şarkıcıya methiyeler düzdü. Hülya Avşar da "Seninle gurur duyuyorum" dedi ve Hande Yener'e sarıldı.

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HÜLYA AVŞAR'DAN DERİN BACAK DEKOLTELİ PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde bayi toplantısında sahne aldı.

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Kuzey kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bu konsere ilişkin paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı derin bacak dekolteli kıyafetiyle görenleri büyüledi.

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Hülya Avşar, sahne sırasında yaptığı espriyi de takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü şarkıcının söz konusu videoda "Yok mu beni alacak kişi?" dedikten sonra seyircilerin kahkahaya boğulduğu görüldü.

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