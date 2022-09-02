Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jürisi açıklandı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jürisi açıklandı

02.09.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1- 8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi belli oldu.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jürisi açıklandı

Bu yıl 1-8 Ekim tarihleri arasında 59'uncusu düzenlenecek Antalya Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin başkanlığını, yönetmen- senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu yürütecek. Jüri başkanı Ustaoğlu ile birlikte 7 kişinin olduğu jüride usta oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen- senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak yer aldı.

ALTIN PORTAKAL'DA 10 FİLM YARIŞIYOR

1

14 kategoride Altın Portakal Ödülleri'nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na bu yıl 46 yapım başvurdu. Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film Türkiye'de ilk kez Antalya'da sinemaseverlerle buluşacak. Belmin Söylemez'in yönettiği 'Ayna Ayna'; Ümit Köreken yönetmenliğindeki 'Bir Umut'; yönetmenliği Onur Ünlü'ye ait 'Bomboş'; Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams'ın birlikte yönettikleri 'Gidiş O Gidiş'; Atalay Taşdiken'in yönettiği 'Hara'; Kaan Müjdeci yönetmenliğindeki 'Iguana Tokyo'; Selcen Ergun'un yönettiği 'Kar ve Ayı'; Özcan Alper'in yönettiği 'Karanlık Gece'; Emin Alper'in yönettiği 'Kurak Günler' ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı'nın birlikte yönettikleri 'LCV (Lütfen Cevap Veriniz)' bu yıl Antalya'da yarışma heyecanı yaşayacak.

840 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK

2

Ana jürinin kararı sonucunda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki tüm kategorilerde toplam 840 bin TL tutarında ödül verilecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor. (DHA)

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 8 film birden vizyona girdi (2 Eylül 2022)Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 8 film birden vizyona girdi (2 Eylül 2022)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyorİşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor
Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”
Doğum kilolarından çabuk kurtuldu! Bikinili paylaşımı olay olduDoğum kilolarından çabuk kurtuldu! Bikinili paylaşımı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mümtaz Taylan Harun Tekin Nurgül Yeşilçay Altın Portakal Ödülleri Antalya Altın Portakal Film Festivali altın portakal film festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Arabada cinsel ilişkiye giren çifte hırsızlık şoku

Arabada cinsel ilişkiye giren çifte hırsızlık şoku

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

İlginizi Çekebilir

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.