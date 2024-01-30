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    4. 6 kadının bir araya gelerek aynı İngilizce cümleyi söylediği görüntüler gündem oldu! "Hangisi Türk?" sorusu tartışma yarattı

    6 kadının bir araya gelerek aynı İngilizce cümleyi söylediği görüntüler gündem oldu! "Hangisi Türk?" sorusu tartışma yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.01.2024 09:57 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında kısa sürede bir tartışmanın fitilini ateşledi. 6 kadının bir araya gelerek aynı İngilizce cümleyi söylediği anlar kaydedilerek paylaşılırken içlerinden birinin Türk olduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları Türk olduğuna inandıkları kadını sosyal medya yorumlarında söyledi. Sorunun henüz bir cevabı bulunmazken sosyal medyada tartışma devam ediyor.

    Sosyal medyada altı kadının kırmızı elbise giyerek kamera karşısına geçtiği görüntüler kullanıcılar arasında viral oldu. Görüntülerde kadınların sırayla "Merry Christmas Sweetheart (Mutlu Noeller tatlım)" dediği anlar yer aldı.

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    Cümleyi söyleme biçimleri birbirlerine benzeyen kadınlardan birinin Türk olduğu iddia edilince sosyal medyada bir tahmin oyunu başladı. "Kim Türk bilin bakalım" notuyla paylaşılan görüntülere adeta yorum yağdı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının bazıları kıyafet seçiminden ya da fiziksel özelliklerinden ses tonundan ve İngilizce'yi kullanma şeklinden Türk olanı bulmaya çalıştı. Yorumlarda sosyal medya kullanıcıları 3.-2. ve 6. sıradakilere yoğunlaştı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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