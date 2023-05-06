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  4. 6 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI! Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş ekranı

6 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI! Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş ekranı

06.05.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. 6 Mayıs 2023 Cumartesi akşamı Milli Piyango'da Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşecek. Haftanın son çekilişiyle Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş ekranı...

6 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI! Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 MAYIS AÇIKLANDI MI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çılgın Sayısal Loto, haftanın ilk çekilişi ile 6 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleşecek oyunla saat 21:30'da belli olacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

3 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 3 MAYIS 2023 AÇIKLANDI! ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 3 MAYIS 2023 AÇIKLANDI!

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