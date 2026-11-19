Gaziantep’in Nizip ilçesinde bugün hareketli dakikalar yaşandı. Nizip'in Cumhuriyet Mahallesi’nde iddiaya göre, Ş.T. isimli bir kadın, alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahısla tartıştı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Ş.T. isimli kadın, tartışma sonrası arabasında bulunan pompalı tüfeği alarak sokağa çıktı. Sokakta etrafındakilere bağıran kadın, bir süre sonra rastgele havaya ateş açtı, daha sonrasında ise karşısındaki şahısla tartışmaya devam etti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, elinde pompalı tüfekle bekleyen kadını kısa süre sonra ikna ederek gözaltına aldı. Kadının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.