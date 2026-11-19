Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre L-BAIBA, kas liflerinin yenilenmesine ve kasların egzersize uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Molekülün aynı zamanda diyabete bağlı kas hasarına ve güç kaybına karşı koruyucu etkileri olabileceği belirtildi.

YENİ TEDAVİLERİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Araştırmacılar, bu molekülün gelecekte kas fonksiyonlarını korumaya yönelik tedavilerde hedef alınabileceğini düşünüyor. Uzmanlar, bulguların umut verici olduğunu ancak L-BAIBA'nın tedavi olarak kullanılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.