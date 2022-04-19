6 senede kendini aştı! Zeynep Tokuş yaptığı hareket ile ağızları açık bıraktı

Kenan İmirzalıoğlu'yla Deli Yürek'te rol alan Zeynep Tokuş, şimdilerde oyunculuktan epey uzak kendi halinde bir hayat sürüyor. Oyunculuğu bırakan 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş kendini yogaya adadı. 38 yaşında yogaya başlayan Tokuş yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oluyor.

Tokuş, esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı. Zeynep Tokuş paylaşımına "Benden daha da iyi yapacağınıza eminim süper yogiler. Hatta gerçek bir kahveden gerçek bir yudum bile alabilirsiniz. Ben bitmiş kahve fincanımı kullandım" notunu ekledi.

Zeynep Tokuş yaptığı paylaşım ağızları açık bıraktı. Tokuş'un tek elinin üstünde kalkarak kahve bardağını ağzına götürmesini görenler "Yok artık" yorumları yağdırdı.



