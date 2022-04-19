MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 6 senede kendini aştı! Zeynep Tokuş yaptığı hareket ile ağızları açık bıraktı

6 senede kendini aştı! Zeynep Tokuş yaptığı hareket ile ağızları açık bıraktı

19.04.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan ve oyunculuğu bırakıp yogaya merak saran Zeynep Tokuş 6 senedir yoga yapıyor. Esnekliğiyle her paylaşımında şaşırtan Zeynep Tokuş son olarak tek elinin üstünde dururken bir yandan da kahve içmeye çalıştı.

6 senede kendini aştı! Zeynep Tokuş yaptığı hareket ile ağızları açık bıraktı

Kenan İmirzalıoğlu'yla Deli Yürek'te rol alan Zeynep Tokuş, şimdilerde oyunculuktan epey uzak kendi halinde bir hayat sürüyor. Oyunculuğu bırakan 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş kendini yogaya adadı. 38 yaşında yogaya başlayan Tokuş yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oluyor.

Tokuş, esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı. Zeynep Tokuş paylaşımına "Benden daha da iyi yapacağınıza eminim süper yogiler. Hatta gerçek bir kahveden gerçek bir yudum bile alabilirsiniz. Ben bitmiş kahve fincanımı kullandım" notunu ekledi.

ükrodrod

Zeynep Tokuş yaptığı paylaşım ağızları açık bıraktı. Tokuş'un tek elinin üstünde kalkarak kahve bardağını ağzına götürmesini görenler "Yok artık" yorumları yağdırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
K-Pop yıldızı müslüman oldu! Umre paylaşımları gündemdeK-Pop yıldızı müslüman oldu! Umre paylaşımları gündemde
Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"
Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Tokuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Sergen Yalçın, Galatasaray'a evet dedi

Sergen Yalçın, Galatasaray'a evet dedi

Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek

Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek

Arda Turan oyuna bile girmeden gündem oldu! Kuruluş Osman dizisi...

Arda Turan oyuna bile girmeden gündem oldu! Kuruluş Osman dizisi...

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kocası eve evlatlık getirmişti! O detay gerçeği ortaya çıkarttı

Kocası eve evlatlık getirmişti! O detay gerçeği ortaya çıkarttı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.