60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski eşi bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Gestapo lakaplı Fikret karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son hali uzun süre gündem olmuştu. 60 kilo veren Bozoğlu adeta bambaşka birine dönüştü. Oyunculuğu oldukça beğenilen ünlü ismin eski eşinin de oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

48 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu kendisi gibi oyuncu olan ve Selena, Türk Malı ve Hayat Bilgisi gibi yapımlarda rol alan Sinan Çalışkan ile evliymiş. Çift 2007 ve 2010 yılları arasında evli kalmış.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Bozoğlu sayısız proje ile izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu Geniş Aile dizisinde Ulvi'nin sevgilisi "Domuşuk Sevim" karakterini canlandırdı.

Başarılı ismin rol aldığı yapımlar arasında Yeditepe İstanbul, Sultan Makammı, Doktorlar, Avrupa Yakası, O Hayat Benim, Kalbimdeki Deniz de bulunuyor.

Ünlü oyuncu Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun'a, Annemizi Saklarken dizisinde Füsun karakterine hayat verdi.

Hayaller ve Hayatlar'ın kadrosunda bulunan Yeşim Ceren Bozoğlu dizideki rol arkadaşı Halil İbrahim Kurum ile bir süre sevgili oldu.





