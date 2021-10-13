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60 milyon dolarlık ev Kim Kardashian’da kalıyor!

13.10.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ile Kanye West arasındaki boşanma sürecinin bir süreliğine askıya alındığı söylentileri çıkmış olsa da çift finansal konularda masada anlaşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerce televizyona çıkan Kim Kardashian, seks kaseti ve boşanma davası hakkında espriler yaparak herkesi çok şaşırtmıştı. Yeni çıkan haberlere göre, boşanma davası süren Kim Kardashian ile Kanye West, en önemli finansal konuda uzlaşma sağladı.

60 milyon dolarlık ev Kim Kardashian’da kalıyor!

Kim Kardashian ile Kanye West’in boşanmasıyla ilgili önemli bir gelişme kaydedildi. Dört çocuk sahibi çiftin şubat ayından bu yana devam eden boşanma davasında büyük bir uzlaşma sağlandığı öğrenildi.

60 MİLYON DOLARLIK MALİKANE KİM KARDASHIAN’IN OLDU

TMZ’nin haberine göre ikili, California’nın Hidden Hills şehrinde yer alan 60 milyon dolarlık malikane üzerinde anlaştı. Anlaşmaya göre evliyken çiftin birlikte yaşadığı özel tasarımlı devasa ev, Kardashian’ın olacak. Boşanma aşamasında ikili arasındaki finansal pazarlığın dostça geçtiği öğrenildi.

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BİRBİRLERİNE DESTEK OLUYORLAR

Öte yandan çift, boşanma davaları sürerken yan yana görüntü vermeye devam ediyor. Daha önce Kardashian, West’in Donda albümünün tanıtım gecelerinde boy gösterirken, en son SNL’de sunuculuk yapan Kardashian’a bu defa West destek oldu.

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Kardashian TV şovuna giderken yanında West’in olduğu görüldü. West’in ayrıca, boşanmak üzere olduğu eşinin şov için hazırlanmasına da yardım ettiği öne sürülmüştü.

ESPRİLİ YORUMLARI OLAY OLDU

40 yaşındaki Kardashian, hafta sonu komedi programında ilk kez yaptığı sunuculukta estetik ameliyat, seks kaseti ve Kanye West ile boşanması gibi dikkat çekici konularda esprili yorumlar yapmıştı.

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Kardashian, “Size güzel bir yüzden çok daha fazlası olduğumu göstermek için bu gece burada olmaktan heyecan duyuyorum. Ve iyi saç, harika makyaj, harika göğüsler ve mükemmel bir popo” dedikten sonra, “Temelde, kız kardeşlerimin plastik cerrahlarına gösterdiği referans fotoğraftan çok daha fazlasıyım” şeklinde espri yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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