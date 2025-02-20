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  4. 60'tan fazla ülkeyi ziyaret eden kadın bir daha asla gitmeyeceği tek yeri açıkladı! "Yüksek alarma geçtim"

60'tan fazla ülkeyi ziyaret eden kadın bir daha asla gitmeyeceği tek yeri açıkladı! "Yüksek alarma geçtim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.02.2025 16:26
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Deneyimli gezgin Geraldine Joaquim, birden fazla sorun ortaya çıktıktan sonra yaşadığı en kötü seyahat deneyimlerinden birini anlattı. Uruguay'ın Montevideo kentinde aktarmalı uçuşu sırasında bir gece konakladığını ifade eden Joaquim, yaşadığı 'stres' nedeniyle bir daha asla oraya gitmeyeceğine yemin ettiğini söyledi.

60'tan fazla ülkeyi ziyaret eden kadın bir daha asla gitmeyeceği tek yeri açıkladı! "Yüksek alarma geçtim"

MYNET|DIŞ HABERLER Geraldine Joaquim isimli bir kadın 60'dan fazla ülkeyi ziyaret ederek her yıl yaklaşık 4 tatile gidiyor. 54 yaşındaki hipnoterapist, ülkelerin sadece 'temizlenmiş bir versiyonunu beklemektense, iyi ve kötü yanlarını görmenin önemli olduğunu' düşündüğünü dile getirdi. Joaquim Uruguay'ın Montevideo kentinde bir gece konakladıktan sonra sonra oraya bir daha gitmekten kaçındığını ifade etti.

İŞ GEZİSİ İÇİN GİTMİŞTİ

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Karayip Denizi'nde yer alan ve Venezuela'ya bağlı olan Isla Margarita'ya iş gezisi için gittiğini ve Uruguay'ın Montevideo kentinden Venezuela'nın başkenti Caracas'a uçtuğunu açıkladı. Uçağı 'gece geç vakitte' inmişti ve bu yüzden havaalanından merkezdeki bir otele transferini sağlayacak bir araba ayırtmıştı. Son varış noktasına ulaşmadan önce bir gece Montevideo'da konaklaması gerekiyordu.
Transfer aracını beklemeye başladığını söyleyen Montevideo, "Transferi beklemeye başlayana kadar her şey oldukça normaldi. Uzun bir süre boyunca beklemek zorunda kaldım. Saatlerce orada kaldım ve küçük havaalanı boşaldıkça yalnız olduğumu fark ettim." dedi.

STRESİ TAVAN YAPTI

Joaquim, telefonunun 'çalışmadığını' ve 'etrafında başka kimsenin olmadığını', bu nedenle 'bir adamın gelip bozuk İngilizceyle onu otele götürmek için geldiğini söylediğini' açıkladığında 'rahatladığını' söyledi. Ancak araca bindiğinde ön koltukta başka bir adamın oturduğunu görünce stres seviyesi tavan yaptı.

Normal şartlarda iki yabancının olduğu bir arabaya binmeyeceğini söyleyen Montevideo, "Normalde iki yabancı adamın olduğu bir arabaya asla binmezdim ama başka seçeneğim yoktu, bu yüzden el bagajımdan küçük bir çakı çıkardım ve 30 dakikalık yolculuğu elimde sıkıca tutarak yüksek alarmda geçirdim. Otele sağ salim ulaştım ama çok kötü bir uyku deneyimi yaşadım. Ertesi gün havaalanına geri döndüğümde, şoföre ödeme yaparken çantalarımın çalındığını gördüm" dedi.

GAYRİ RESMİ OLARAK YÜRÜTÜYORMUŞ

Joaquim adama yetiştiğinde, adamın gayriresmi bir 'check-in hizmeti' sunduğunu ve ona ödeme yapması gerektiğini öğrendi.Çekinerek de olsa bir miktar para verdikten sonra İngiltere'ye dönmek üzere uçağa bindi.

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Anahtar Kelimeler:
yolculuk
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