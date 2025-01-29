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Restorandaki fiyatları çok yanlış hesapladılar! 2 katı hesap gelince gözlerine inanamadılar: "Bu resmen çılgınlık"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.01.2025 12:10
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TikTok'ta 'leon.aa' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Amber isimli bir kişi arkadaşlarıyla birlikte gittiği suşi restoranında beklediğinden daha fazla hesap gelmesi üzerine şaşkına döndü. O anları TikTok'tan paylaşan Amber 10 milyon izlenmeye ulaştı.

Restorandaki fiyatları çok yanlış hesapladılar! 2 katı hesap gelince gözlerine inanamadılar: "Bu resmen çılgınlık"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'leon.aa' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Amber isimli bir kişi bir suşi restoranındaki hesaba verdikleri tepkilerle viral oldu. Döner bir tabakta suşi servis edildiğini söyleyen Amber, "Hesabın 70 dolar (yaklaşık 2.503 TL) gelmesini bekliyorduk. Ama bir anda 200 dolar (7.153,84 TL) geldi" dedi.

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Gönderi 10,6 milyon izlenme, 1 milyon beğeni ve binlerce yorum aldı; insanlar düşüncelerini ve tepkilerini dile getirdiler. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dönen bir suşi için 200 dolar vermek çılgınlık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "4 kişi için 200 dolar fena değil, bu temelde kişi başı 50 dolar. Suşi için bu oldukça iyi." yorumunu yaptı.

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Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kişi başı 50 dolar olan döne suşi, yüksek kaliteli bir yer değilse, kelimenin tam anlamıyla kendilerini tıkabasa doldurmadıkları sürece çılgınlıktı" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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