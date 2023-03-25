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63 bebeğin donörü fenomen sperm bağışçısı açıklamasıyla gündem yarattı! “Kadınlara ünlü spermimi kazanma şansı vereceğim”

25.03.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü sperm bağışçısı olarak kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 31 yaşındaki Kyle Gordy, 63 çocuğun babası olmaktan büyük bir gurur duyduğunu söyledi. Kaliforniyalı adam şimdi anne adaylarının onun spermleri için yarışacağı bir televizyon programının üzerinde çalıştığını dile getirdi.

63 bebeğin donörü fenomen sperm bağışçısı açıklamasıyla gündem yarattı! “Kadınlara ünlü spermimi kazanma şansı vereceğim”

63 çocuğun babası olarak dünyanın en üretken sperm donürleri arasında yer aldığını dile getiren 31 yaşındaki Kyle Gordy, bağışlarını daha ayrıcalıklı bir hale getirmek için yeni bir projenin üzerinde çalıştığını söyledi. 31 yaşındaki sperm donörü şimdi bağış yapmak için daha seçici olduğunu ve kadınların spermlerini kazanmayı hak etmesi gerektiğini söyledi.

“SEÇİM YAPMAK ÇOK ZORDU”

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İlk sperm bağışını 2014 yılında yaptığını dile getiren Kyle Gordy, son dokuz yılda dünya çapında dört düzineden fazla kadının anne olmasına yardımcı oldu. Jam Press’e onuşan Gordy, “Kadınlar arasında seçim yapmak çok zordu. Herkesin isteğinin aynı olduğunun farkındayım ama kime yardım edeceğim konusunda seçici olmak iyi bir fikir. Şimdi kadınlara ünlü spermimi kazanma şansı vereceğim” dedi.

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sperm

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