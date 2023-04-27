65 yaşındaki Ayşegül Aldinç'in son halini görenler çok şaşırdı! "18'lik kız gibisin"

Hem şarkıcılık hem de oyunculuk kariyeri ile unutulmaz isimler arasında yerini alan Ayşegül Aldinç güzelliği ile de adından söz ettiriyor. Durum Leyla, Alimallah, Bir Tek Gördüğüm gibi şarkılarla hafızalara kazınan Aldinç’in son halini görenler çok şaşırdı.

65 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topladı.

Ayşegül Aldinç'in takipçileri fotoğraflara "18'lik kız gibisin", "Zarif ve şık hanımefendi", "Nasıl tarz bir kadınsınız", "Ayşegül Aldinç zarifliği ve güzelliği diye bir gerçek var", "Bir insan hep ergenlik çağında kalabilir mi" yorumlarını yaptı.