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65 yaşındaki Ayşegül Aldinç'in son halini görenler çok şaşırdı! "18'lik kız gibisin"

27.04.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz isimlerden biri olan ve her dönem güzelliği ile dikkat çeken yetenekli sanatçı Ayşegül Aldinç’in son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 65 yaşındaki ünlü sanatçının fotoğraflarında genç görünümü dikkat çekti.

65 yaşındaki Ayşegül Aldinç'in son halini görenler çok şaşırdı! "18'lik kız gibisin"

Hem şarkıcılık hem de oyunculuk kariyeri ile unutulmaz isimler arasında yerini alan Ayşegül Aldinç güzelliği ile de adından söz ettiriyor. Durum Leyla, Alimallah, Bir Tek Gördüğüm gibi şarkılarla hafızalara kazınan Aldinç’in son halini görenler çok şaşırdı.

ayşegül-aldinç

65 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topladı.

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Ayşegül Aldinç'in takipçileri fotoğraflara "18'lik kız gibisin", "Zarif ve şık hanımefendi", "Nasıl tarz bir kadınsınız", "Ayşegül Aldinç zarifliği ve güzelliği diye bir gerçek var", "Bir insan hep ergenlik çağında kalabilir mi" yorumlarını yaptı.

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