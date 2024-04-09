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    4. 65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi! "Aşk dolu bir yıl" diyerek evlilik yıl dönümlerini kutladı

    65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi! "Aşk dolu bir yıl" diyerek evlilik yıl dönümlerini kutladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.04.2024 08:24
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    Brezilya'nın Parana eyaletinin Araucaria bölgesinin eski belediye başkanı olan Hissam Hussein Dehaini geçtiğimiz yıl hayatını 16 yaşındaki gençler güzellik yarışmasında ikinci olan Kauane Rode ile birleştirmişti. İkilinin evlilikleri ülkede büyük sansasyona neden olurken dünya basının da geniş yankı uyandırmıştı. Dehaini evlilik yıl dönümlerini aşk dolu bir mesajla kutlamayı tercih edince yeniden gündem oldu.

    Eski belediye başkanı Hissam Hussein Dehaini geçtiğimiz yıl hayatını 2022'de Miss Araucaria yarışmasına gençler kategorisinde (15-17 yaş arasındaki kızlar) ikinci seçilen Kauane Rode ile birleştirmişti.

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    İkilinin evlilik kararı dünya basınında pek çok habere konu oldu. Birinci evlilik yıl dönümlerini kendileri hakkında çıkna haberlerin ekran görüntüsünü alarak sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kutlayan Rode, "Bilmek istediğiniz bir yıl: Hayranlar mı yoksa nefret edenler mi? Aşk dolu bir yıl" notunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Belediye başkanı Brezilya
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