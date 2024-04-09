65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi! "Aşk dolu bir yıl" diyerek evlilik yıl dönümlerini kutladı

Eski belediye başkanı Hissam Hussein Dehaini geçtiğimiz yıl hayatını 2022'de Miss Araucaria yarışmasına gençler kategorisinde (15-17 yaş arasındaki kızlar) ikinci seçilen Kauane Rode ile birleştirmişti.

İkilinin evlilik kararı dünya basınında pek çok habere konu oldu. Birinci evlilik yıl dönümlerini kendileri hakkında çıkna haberlerin ekran görüntüsünü alarak sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kutlayan Rode, "Bilmek istediğiniz bir yıl: Hayranlar mı yoksa nefret edenler mi? Aşk dolu bir yıl" notunu ekledi.







