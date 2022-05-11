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  4. 66 saat sonra mucize kurtuluş! Türk Kaptan Erhan Seçkal Türkiye'ye döndü

66 saat sonra mucize kurtuluş! Türk Kaptan Erhan Seçkal Türkiye'ye döndü

11.05.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere merkezli bir şirkette gemi kaptanı olarak görev yapan Erhan Seçkal, 2 Mayıs'ta denize düştükten 66 saat sonra Bali açıklarında balıkçılar tarafından bir tahtanın üzerinde sağ olarak bulundu. Yurda dönen Erhan Seçkal, “Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. Özellikle devlet yetkililerine yardımları için çok teşekkür ederim" dedi.

66 saat sonra mucize kurtuluş! Türk Kaptan Erhan Seçkal Türkiye'ye döndü

İngiltere merkezli bir şirkette gemi kaptanı olarak görev yapan Erhan Seçkal, 29 Nisan'da yola çıkan gemide 2 Mayıs günü yapılan aramalarda bulunamamıştı. Kaptan Erhan Seçkal, 66 saat sonra Bali açıklarında balıkçılar tarafından bir tahtanın üzerinde sağ olarak bulunmuştu. Yurda dönen Erhan Seçkal, “Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. Özellikle devlet yetkililerine yardımları için çok teşekkür ederim" dedi.

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"BİR AN ÖNCE AİLEME KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Bali açıklarında balıkçılar tarafından kurtarılan Türk Kaptan Erhan Seçkal, tedavisinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 04.30'da İstanbul'a geldi. Şirket yetkilisi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Erhan Seçkal, pasaport kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yaptı. Geçici seyahat belgesiyle yurda dönen Seçkan, İstanbul Havalimanı Pasaport Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından havalimanından ayrıldı. Havalimanında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Erhan Seçkal, “Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. Özellikle devlet yetkililerine yardımları için çok teşekkür ederim. Dışişleri Bakanımız, Cakarta Büyükelçiliğimizin çalışanları bana bu konuda çok yardımcı oldu. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum" dedi.

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2 MAYIS'TA GEMİDE BULUNAMADI

İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketi'nde 17 yıldır çalışan Türk Kaptan Erhan Seçkal, şirkete ait 290 metrelik "Quorn" isimli yük gemisi ile Ocak ayında sefere çıkmıştı. Liberya bayraklı gemi, 29 Nisan'da Avusturalya'dan Vietnam'a gitmek üzere açılan gemide görev yapan Türk Kaptan, 2 Mayıs'ta gemide bulunamamıştı. Kaptan Seçkal, 66 saat sonra Bali açıklarında balıkçılar tarafından bulunmuştu.

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Kaynak: DHA

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