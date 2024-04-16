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    4. 7 aylık bebeğini banyo zeminde hareketsiz bulan anne cinayetle suçlandı! "Hiçbir şey hatırlamıyorum" diyerek kendisini savundu

    7 aylık bebeğini banyo zeminde hareketsiz bulan anne cinayetle suçlandı! "Hiçbir şey hatırlamıyorum" diyerek kendisini savundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.04.2024 14:29
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    İngiltere'nin Chilton şehrinin County Durham bölgesinde yaşanan bir olay ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. 31 yaşındaki anne Danielle Massey, 7 aylık oğlu Charlie Goodall'in ölümüyle suçlandı. Anne oğlunu banyo zemininde hareketsiz bir halde bulduğunu ve olaya ilişkin olarak hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin County Durham bölgesinde 7 ayşık Charlie Goodall isimli bir bebek evinin banyosunun zemininde hareketsiz bir halde bulundu. Hareketsiz bedeni bulunan bebek Royal Victoria Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

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    31 yaşındaki anne Danielle Massey şimdi bir çocuğun ölümüne neden olmak veya buna izin vermekle suçlanıyor. Aynı zaman anne evinde esrar bulundurmakla suçlandı. Annenin 16 Nisan'da Newton Aycliffe Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla cezasının kesinleşeceği ifade edildi.

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