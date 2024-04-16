7 aylık bebeğini banyo zeminde hareketsiz bulan anne cinayetle suçlandı! "Hiçbir şey hatırlamıyorum" diyerek kendisini savundu

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin County Durham bölgesinde 7 ayşık Charlie Goodall isimli bir bebek evinin banyosunun zemininde hareketsiz bir halde bulundu. Hareketsiz bedeni bulunan bebek Royal Victoria Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

31 yaşındaki anne Danielle Massey şimdi bir çocuğun ölümüne neden olmak veya buna izin vermekle suçlanıyor. Aynı zaman anne evinde esrar bulundurmakla suçlandı. Annenin 16 Nisan'da Newton Aycliffe Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla cezasının kesinleşeceği ifade edildi.