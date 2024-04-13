Kocasının iş arkadaşıyla yasak aşkını dövmesi ele verdi! O dövme 19 yıllık evliliklerinin sonu oldu

Bir kadının, kocasının dövmesinin ardındaki gerçek anlamı keşfetmesi , 19 yıllık evliliklerinin sona ermesine yol açtı. Yaklaşık 18 ay önce dövmelere hiç ilgi göstermemiş olmasına rağmen kocasının sol göğsüne zambak dövmesi yaptırmaya karar vermesiyle şaşkına döndüğünü dile getiren kadın Reddit paylaşımında, "Göğsünün sol tarafına bir zambak dövmesi yaptırdı. Aslında hoşuma gitmedi ama yorum yapmadım çünkü bedeniyle istediğini yapmakta özgür. Ancak 1 yıl sonra zambak dövmesinin çevresini sarmaşık dövmeleri eklenince durumdan şüphelendim" dedi.

Eşiyle birlikte iş yerinin partisine gittiğinde onunla aynı departmanda çalışan Lily (İngilizce zambak çeşidi) adında bir kadını görünce şüphelendi. Eşinin isim ve dövmenin tamamen tesadüf olduğunu söylemesine rağmen ismini açıklamayan kadın, "Bunun bir tesadüf olduğuna yemin etti. Onunla aynı departmanda çalışıyor ve kesinlikle tanışıyorlar. Lily bana Ivy (İngilizce sarmaşık demek) adında bir çocuğu olduğunu söylediğinde taşlar yerine oturdu" dedi.