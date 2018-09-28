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7 aylık hamile Azra Akın dans videosuyla Instagram'ı salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 22:51 | Son Güncelleme

7 aylık hamile olan Azra Akın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu binlerce beğeni aldı.

7 aylık hamile Azra Akın dans videosuyla Instagram'ı salladı

Karnı burnunda olan ünlü model Azra Akın sosyal medya hesabından bebeğiyle birlikte dans ettiği anları takipçilikleriyle paylaştı. Azra Akın videosuna, "Bebeğimle dans ettim." notunu yazdı.

"BEBEĞİMLE DANS ETTİM"

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan ünlü model Azra Akın, "Bugün bebeğimle dans ettim.

Bana göre hamilelik ve doğum doğal bir süreç. Bu değerli anlar tadına varılarak yaşanmalı. Bebeklerimizi yolculuklarına, onları doğumdan bile önce, henüz karnımızdayken severek, onlarla iletişim kurarak başlatmaktan daha güzel bir şey olamaz.

Hayat her zaman gül bahçesi değildir. Bundan korkmamalıyız. Çünkü biz kadınlar muhteşemiz ve bunun için yaratılmışız. Vücudumuza ve bebeğimize güvenmeliyiz.

Onlar ne yapacağını iyi biliyorlar. Ben doğuma hazırlık aşamasında nefes çalışmaları kadar, hareket etmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Kalça bölgemizi esnek ve güçlü tutmak, o beklediğimiz an geldiğinde bize çok yardımcı olacak.

Bazılarınca tesadüf ama benim inandığım kadarı ile bu dünya üzerinde geçiridiğimiz yüz binlerce yılın tecrübesi ve armağanı olarak bir çok dans bu konuda bize katkı sağlıyor.

İster oryantal olsun, ister salsa veya hawai dansları... Sanki kadının doğası için yaratılmış danslar. İçimizdeki bilgelik dolu sesi ve gücümüzü unutmayalım. Kimseye teslim etmeyelim..." ifadelerini kulladı.

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Anahtar Kelimeler:
azra akın hamile dans

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