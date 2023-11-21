7 ilde birer birer yakalandılar: İşte o anlar! Bakan Yerlikaya "Hayatı zehredeceğiz" diyerek paylaştı

Uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ekipler 7 ilde düğmeye bastı, uyuşturucu imalatı yapan ve satan şüpheli şahıslar yakalandı.

Operasyona ilişkin paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahıs yakalandı. Bu operasyonlarda 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Paylaşımına "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz!" notunu düşen Yerlikaya ayrıca şu mesajı verdi:

"Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Zehir Tacirlerine Yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde Düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonlarında Uyuşturucu İmalatı Yapan ve Satan 13 Şüpheli Şahıs Yakalandı❗️

Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve

11.000 uyuşturucu hap… pic.twitter.com/bPsm1y23rL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 21, 2023







