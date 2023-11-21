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7 ilde birer birer yakalandılar: İşte o anlar! Bakan Yerlikaya "Hayatı zehredeceğiz" diyerek paylaştı

21.11.2023 08:30 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilde yeni operasyon düzenlendi. NARKOGÜÇ-36 operasyonları kapsamında 13 şüpheli yakalandı, ayrıca yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görüntüleri ve ayrıntıları paylaştı.

7 ilde birer birer yakalandılar: İşte o anlar! Bakan Yerlikaya "Hayatı zehredeceğiz" diyerek paylaştı

Uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ekipler 7 ilde düğmeye bastı, uyuşturucu imalatı yapan ve satan şüpheli şahıslar yakalandı.

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Operasyona ilişkin paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahıs yakalandı. Bu operasyonlarda 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Paylaşımına "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz!" notunu düşen Yerlikaya ayrıca şu mesajı verdi:

"Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu
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