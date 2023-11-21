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'Şu anda kritik saatlerdeyiz' deyip duyurdu: 'İsrail yeşil ışık yaktı', Peş peşe açıklamalar: 'Yakınız'

21.11.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ateşkes ve esir değişimi ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. İsrail'in esir takasıyla ilgili yeşil ışık yaktığı ifade edilirken Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını aktardı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de esirler konusundaki anlaşmaya ilişkin "Hiç olmadığımız kadar yakın olduğumuza inanıyoruz" dedi.

'Şu anda kritik saatlerdeyiz' deyip duyurdu: 'İsrail yeşil ışık yaktı', Peş peşe açıklamalar: 'Yakınız'

Analist Roi Şaron, Tel Aviv yönetiminin esir takasıyla ilgili “Hamas’ın taleplerini kabul ettiğini ve karşı tarafın yanıtını beklediğini” iddia etti.

"ŞU ANDA KRİTİK SAATLERDEYİZ"

"Bir anlaşmaya varmaya her zamankinden daha yakın olduğumuz için şu anda kritik saatlerdeyiz." diyen Şaron, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz günlerde Hamas İsrail'e bir teklif iletti ve Hamas'ın şart ve taleplerinin kabul edilmesi konusunda İsrail'de mutabakata varıldı. Artık top Hamas'ın sahasında ve Hamas'ın aslında sorumluluk ve ciddiyet göstermesi gerekiyor. Olumlu yanıt verirse doğrulanabilir bir anlaşmaya girmiş olacağız.”

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'ın Telegram hesabından, hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ateşkese ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

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Heniyye, "Hareket, Katar'daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık." ifadesini kullandı.

ABD'DEN İSRAİL'E UYARI: 'HASTANELERDE ÇATIŞMA GÖRMEK İSTEMİYORUZ'

Ayrıca, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi çevresinde artan saldırılarıyla ilgili Kirby, "Bu konuda çok açık olduk. Orada hastalarımız var, sağlık personelimiz var, hayatları tam anlamıyla risk altında olan masum insanlar var. Şu anda olduklarından daha fazla riske atılmamalılar." dedi.

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Sağlık sorunları nedeniyle hastanede mahsur kalan sivillerin varlığına dikkati çeken John Kirby, "Bu yüzden hastanelerde çatışma görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, "Hamas'ın söz konusu hastaneyi (Endonezya Hastanesi) ne ölçüde kullanıp kullanmadığı konusunda spesifik bir istihbarata sahip değilim." diye konuştu.

İSRAİL'İ SAVUNDU

Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Haaretz gazetesinin 7 Ekim'de Nova Müzik Festivali'nde ölenlerle ilgili iddiasına ilişkin İsrail'i savundu.

Kirby, festivalde çok sayıda kişinin İsrail'in açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği iddiasının yer aldığı gazete haberinin "doğru olmadığını" ileri sürdü.

Herhangi bir kanıt sunmayan John Kirby, "Açıkçası doğru değil. Bir müzik festivaline kitlesel şekilde yamaç paraşütüyle iniş yapıldı. Yani İsrail'in bunda hiçbir katkısı yoktur." dedi.

ESİR ANLAŞMASI: 'HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR YAKINIZ'

Kirby, esirler konusuna da değinerek, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için aktif şekilde müzakerelere devam ettiklerini bildirdi. Kirby, "Hiç olmadığımız kadar yakın olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden umutluyuz." diye konuştu.

Bu konuda hala yapılması gereken işlerin olduğunu söyleyen Kirby, sürecin henüz tamamlanmadığına bu kapsamdaki çalışmaları sürdürdüklerine işaret etti.

HAARETZ'İN HABERİ

Haaretz gazetesi, İsrailli güvenlik yetkililerinin, Hamas'ın Gazze'den 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı güvenlik değerlendirmesiyle ilgili bilgi vermişti.

Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivali konusunda Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtilmişti.

Habere göre, polis soruşturmasında, festivale katılanların çoğunun ilk silah sesi duyulmadan yarım saat önce partinin durdurulmasına karar verildiği için kaçmayı başardığı yer almıştı.

Haaretz haberinde, soruşturmanın aynı zamanda bir İsrail savaş helikopterinin Hamas üyelerine ateş açarken sivilleri de vurduğunu ortaya çıkardığını iddia ederek şu ifadelere yer verilmişti:

"Bir polis kaynağına göre soruşturma aynı zamanda olay yerine gelen ve görünüşte oradaki teröristlere ateş açan İsrail ordusuna ait bir savaş helikopterinin de bazı festival katılımcılarını vurduğunu gösteriyor. Polise göre festivalde 364 kişi öldürüldü."

TOPLANTIYI TERK ETTİLER

Öte yandan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan esirlerin yakınlarından bazılarının, İsrail'deki Savaş Kabinesi ile yapılan toplantıyı terk ettiği bildirildi.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, toplantıda yetkililerin sarf ettiği "Hamas'ın bitirilmesi hedefi ile esirlerin özgürlüğüne kavuşturulması hedefi eşit derecede öneme sahip" ifadesi, esir yakınlarını hayal kırıklığına uğrattı.

İsrailli esir yakınlarının bir kısmı bu sebeple toplantıyı terk etti.

İsrail Kanal 12'ye konuşan esir yakını Udi Gorin, "Toplantının amacı bakanların İsrail'in savaştaki hedeflerini açıklamasıydı. Daha önce esirlerin kurtarılmasının en önemli amaç olduğu söylenirken, şimdi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Netanyahu, her iki hedefin de eşit derecede önemli olduğunu söyledi. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı." dedi.


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