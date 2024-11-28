7 metrelik pitonun karnından adamın cansız bedeni çıkarttıldı! Nefes kesen anlar... "Bunun nasıl olduğunu açıklayamıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezyalı çiftçi olan 30 yaşındaki Peco, alacakaranlıktan kısa bir süre sonra kahverengi şeker yapmak için özsu topluyordu. Ailesi saatlerce haber alamaması üzerine polise haber verdi. 7 metrelik yılan Peco'yu bütün olarak yedi. Peco'nun güvenliğinden endişe eden kardeşi Wawan onu aramaya çıktı. Sonra yılanı dolu bir mideyle gördü ve yardım için başkalarını çağırmak için koştu.

"ÇOK DENEYİMLİYDİ"

Köylüler yılanın karnını kesmek için önce hayvanı yakaladı. The Daily Mail'e göre Wawan, "Geceleyin bir yılan tarafından yenebileceğimize dair şakalar yapardık. Herkesin bildiği bir tehlikedir. Kardeşimin bunlardan birine nasıl yakalandığını açıklayamıyorum. Çok deneyimliydi" dedi.

Polis daha sonra Peco'nun pitonun içinde olduğunu ve öldüğünü doğruladı. Ölümle bağlantılı başka kimseyi aramıyorlar ve ailesine haber verildi. Sabbang polis şefi Ipda Jusman, Peco'nun cesedinin bulunmasının ardından "Yılan bulundu ve bundan sonra, sakinler çağrıldı ve birlikte kurbanın cesedini yılanın midesinden çıkardılar. Kurbanın cesedini pitonun midesinden başarıyla çıkardıktan sonra, sakinler kurbanın cesedini cenaze evine götürdüler. Bugün yakılacak." ifadelerini kullandı.