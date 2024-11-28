Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 7 metrelik pitonun karnından adamın cansız bedeni çıkarttıldı! Nefes kesen anlar... "Bunun nasıl olduğunu açıklayamıyorum"

7 metrelik pitonun karnından adamın cansız bedeni çıkarttıldı! Nefes kesen anlar... "Bunun nasıl olduğunu açıklayamıyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.11.2024 09:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezyalı çiftçi ve üç çocuk babası 30 yaşındaki Peco, 7 metrelik bir pitonun saldırısına uğradı. Peco'nun cansız bedeni 7 metrelik pitonun karnının ortadan ikiye ayrılmasıyla bütün olarak çıkartıldı. Kardeşi Peco'nun bedeninin çıkartılma aşamasını yakından takip etti.

7 metrelik pitonun karnından adamın cansız bedeni çıkarttıldı! Nefes kesen anlar... "Bunun nasıl olduğunu açıklayamıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezyalı çiftçi olan 30 yaşındaki Peco, alacakaranlıktan kısa bir süre sonra kahverengi şeker yapmak için özsu topluyordu. Ailesi saatlerce haber alamaması üzerine polise haber verdi. 7 metrelik yılan Peco'yu bütün olarak yedi. Peco'nun güvenliğinden endişe eden kardeşi Wawan onu aramaya çıktı. Sonra yılanı dolu bir mideyle gördü ve yardım için başkalarını çağırmak için koştu.

"ÇOK DENEYİMLİYDİ"

2

Köylüler yılanın karnını kesmek için önce hayvanı yakaladı. The Daily Mail'e göre Wawan, "Geceleyin bir yılan tarafından yenebileceğimize dair şakalar yapardık. Herkesin bildiği bir tehlikedir. Kardeşimin bunlardan birine nasıl yakalandığını açıklayamıyorum. Çok deneyimliydi" dedi.

3

Polis daha sonra Peco'nun pitonun içinde olduğunu ve öldüğünü doğruladı. Ölümle bağlantılı başka kimseyi aramıyorlar ve ailesine haber verildi. Sabbang polis şefi Ipda Jusman, Peco'nun cesedinin bulunmasının ardından "Yılan bulundu ve bundan sonra, sakinler çağrıldı ve birlikte kurbanın cesedini yılanın midesinden çıkardılar. Kurbanın cesedini pitonun midesinden başarıyla çıkardıktan sonra, sakinler kurbanın cesedini cenaze evine götürdüler. Bugün yakılacak." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

 Oğlunun odasını temizlerken öğrendiği gerçeklerle gözyaşlarına boğuldu

Oğlunun odasını temizlerken öğrendiği gerçeklerle gözyaşlarına boğuldu

 17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

 Anne ve baba 'namus' diyerek kızlarını boğmaya çalıştı

Anne ve baba 'namus' diyerek kızlarını boğmaya çalıştı

 Bekaretini açık arttırmayla internette sattığını duyurdu

Bekaretini açık arttırmayla internette sattığını duyurdu
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Endonezya piton
En Çok Okunan Trend Haberler
Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Nusret’in fiyatları bu kez Almanya’yı karıştırdı! Duyan savcılığa koştu...

Nusret’in fiyatları bu kez Almanya’yı karıştırdı! Duyan savcılığa koştu...

Ölü diye yakacaklardı son anda canlandı!

Ölü diye yakacaklardı son anda canlandı!

Adeta linç edildiler! "Annemiz bizimle gurur duyuyor"

Adeta linç edildiler! "Annemiz bizimle gurur duyuyor"

Hapisten çıkar çıkmaz komşusunu öldürdü! Tutuklanırken sözleri dikkat çekti

Hapisten çıkar çıkmaz komşusunu öldürdü! Tutuklanırken sözleri dikkat çekti

3 dakika evli kaldılar! Damadın tek sözü her şeyi bozdu

3 dakika evli kaldılar! Damadın tek sözü her şeyi bozdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.